Прифтис о поражении от ЦСКА: «У нас есть серьезная проблема с подборами в защите»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнее поражение от московского ЦСКА в финале Лиги ВТБ (57:76), посетовав на провал на подборах. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«В первую очередь поздравляю ЦСКА, они хорошо играли, жестко. Видно, что они набрали отличный ритм. У них был просто невероятный процент попаданий в первой половине», — признал Прифтис.

Говоря о своей команде, специалист упомянул многочисленные потери: «Также очевидно, что у нас есть серьезная проблема с подборами в защите, мы не взяли слишком много мячей, и к тому же мы теряли слишком часто для матчей такого уровня».

«Но я хочу сказать, что мы должны играть лучше, быть серьезнее в начале игры, но я не могу сказать, что ребята не старались. Особенно во второй половине они реально старались, мы пропустили всего лишь 16 очков. Мы старались, но проблема в том, что мы не набрали хороший ритм», — резюмировал наставник казанцев.