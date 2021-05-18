Главный тренер УНИКСа считает «Локомотив» фаворитом серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился своими ожиданиями от первой игры 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью», которая состоится сегодня в Краснодаре.



«Мы вышли в полуфинал без преимущества домашней площадки. И по этой причине „Локомотив“ выглядит фаворитом этой серии. У нас есть несколько травм, которые нам нужно контролировать, но мы едем в Краснодар, чтобы бороться за лучший результат. Это будет сложная серия, и мы должны играть с энергией и уверенно», — цитирует Прифтиса пресс-служба БК УНИКС.

Завтра, 20 мая, команды проведут в Краснодаре второй матч, а 23 мая в Казани пройдет третий матч серии.