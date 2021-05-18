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Ру Тат
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18 мая 2021  16:12
Сергей Гаврилов

Главный тренер УНИКСа считает «Локомотив» фаворитом серии плей-офф Единой лиги ВТБ

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Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился своими ожиданиями от первой игры 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью», которая состоится сегодня в Краснодаре.

«Мы вышли в полуфинал без преимущества домашней площадки. И по этой причине „Локомотив“ выглядит фаворитом этой серии. У нас есть несколько травм, которые нам нужно контролировать, но мы едем в Краснодар, чтобы бороться за лучший результат. Это будет сложная серия, и мы должны играть с энергией и уверенно», — цитирует Прифтиса пресс-служба БК УНИКС.

Завтра, 20 мая, команды проведут в Краснодаре второй матч, а 23 мая в Казани пройдет третий матч серии.

бк уникс димитрис прифтис
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