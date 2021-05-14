Прифтис о победе УНИКСа в Польше: Мы начали игру без должной энергии

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал пресс-службе лиги ВТБ вторую победу над польской «Зеленой Гурой» (90:79), выведшей казанцев в полуфинал.

«Прежде всего, хочу сказать, что „Зелена Гура“ провела отличный сезон, но теперь это совершенно другая команда. Они потеряли двух ключевых игроков», — отметил Прифтис.

А свою команду греческий специалист покритиковал: «Сегодня мы начали игру без должной энергии и позволили набрать сопернику слишком много очков в первой четверти, но затем исправились. Это была хорошая игра, теперь мы переходим к следующему этапу плей-офф».

В полуфинале плей-офф лиги ВТБ УНИКС сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».