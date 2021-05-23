Прифтис о победе УНИКСа над «Локомотивом: Мы сыграли выдающуюся третью четверть

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал домашнюю победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (74:70), выведшую его команду в финал Единой лиги ВТБ.

«Прекрасный сезон. Хочу поздравить всех игроков, сотрудников за поддержку. Это большое достижение, что мы вышли в финал Единой лиги ВТБ. Большое спасибо игрокам за их старания. Это впечатляюще, что мы завершили серию со счетом 3-0», — резюмировал греческий специалист.

Прифтис посчитал, что соперники были в равных условиях: «Конечно, у „Локо“ были некоторые проблемы, но мы тоже потеряли некоторых игроков. Мы всегда теряли игроков в течение сезона. Поэтому я и говорю — впечатляющая серия».

Наставник УНИКС резонно отметил ударную концовку, в которой хозяева впервые вышли вперед в счете.

«Сегодня игра плохо началась для нас, да и вообще, у нас был плохой день на трехочковые броски. Но во второй четверти наша защита была такой, какой она должна быть всегда. Мы сыграли выдающуюся третью четверть, получив только 11 очков и забив 29. В конце у нас было несколько хороших моментов, и мы выиграли», — заключил тренер.