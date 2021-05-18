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Ру Тат
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18 мая 2021  23:12
Cергей Гаврилов

Прифтис о победе над «Локомотивом»: Это была очень эмоциональная игра с тяжелой концовкой

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Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал выездную победу в овертайме первого полуфинального матча Единой лиги ВТБ над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (98:87).

Отметив собранность своей команды в овертайме, Прифтис признал трудности, с которыми его подопечные столкнулись в четвертой четверти, сообщает пресс-служба турнира.

«Это была очень эмоциональная игра с тяжелой концовкой. Прежде всего хочу поздравить „Локо“ с тем, как они боролись и провели этот матч. Без двух разыгрывающих они, конечно, не показали всего, на что способны, но в их составе много высоких мощных игроков, из-за чего мы испытывали определенные трудности по ходу встречи», — констатировал специалист.

Наставник гостей призвал своих подопечных сыграть серьезнее во второй встрече, которая состоится 20 мая. „Локо“ здорово провел четвертую четверть и показал отличную игру. В овертайме мы собрались и сыграли, как команда, но в следующем матче нам нужно действовать более серьезно», — подчеркнул он.

бк уникс димитрис прифтис локомотив-кубань
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