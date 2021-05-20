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20 мая 2021  13:17
Сергей Гаврилов

Прифтис о матче с «Локомотивом»: Мы должны быть более дисциплинированными в защите

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Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от второго полуфинального матча Единой лиги ВТБ против краснодарской команды «Локомотив-Кубань».

«Нам предстоит сложная игра. Наш соперник нашел способ создать нам трудности, несмотря на потерю ключевых защитников, используя больших игроков», — признал Прифтис.

Наставник гостей, памятуя об отыгранных кубанцами 19 очках, уверен, что казанцам нужно улучшить дисциплину в защите и нападении: «Мы должны быть более серьезными и дисциплинированными в нападении, но еще больше в защите».

В первом матче УНИКС победил в овертайме (98:87), упустив в последней четверти перевес в 19 очков. Второй матч серии до трех побед состоится сегодня в Краснодаре, начало игры в 20:30.

#бк уникс #димитрис прифтис
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