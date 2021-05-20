Прифтис о матче с «Локомотивом»: Мы должны быть более дисциплинированными в защите

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от второго полуфинального матча Единой лиги ВТБ против краснодарской команды «Локомотив-Кубань».



«Нам предстоит сложная игра. Наш соперник нашел способ создать нам трудности, несмотря на потерю ключевых защитников, используя больших игроков», — признал Прифтис.



Наставник гостей, памятуя об отыгранных кубанцами 19 очках, уверен, что казанцам нужно улучшить дисциплину в защите и нападении: «Мы должны быть более серьезными и дисциплинированными в нападении, но еще больше в защите».



В первом матче УНИКС победил в овертайме (98:87), упустив в последней четверти перевес в 19 очков. Второй матч серии до трех побед состоится сегодня в Краснодаре, начало игры в 20:30.