Прифтис о финале с ЦСКА: «Постараемся показать лучшее, на что мы способны»

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от финала Единой лиги ВТБ с ЦСКА, посетовав на недостаток игровой практики.

«Очень много времени прошло без игр, и нам было не очень просто держать себя в форме перед последним этапом сезона. Игры против ЦСКА — всегда высокозатратные, потому что это качественная команда. Они читают игру, наказывают за любую ошибку, к тому же это ментально сильная команда», — подчеркнул специалист.

При этом наставник казанцев надеется на преимущество своего поля: «У нас тоже есть собственный стиль и способ игры, и мы постараемся показать лучшее, на что мы способны. Конечно, мы должны играть на максимуме энергии и концентрации. Мы играем дома, и мы должны иметь соревновательный дух».

УНИКС и ЦСКА 5 и 7 июня сыграют в Казани, 10 июня в Москве. Если потребуется, 12-го числа в Москве и 14-го в Казани команды вновь встретятся.