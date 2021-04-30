Прифтис: Нам нужно найти способ выиграть матч с «Монако»

УНИКСу необходимо выиграть предстоящий матч с «Монако», ведь соперник уже находится в шаге от победы. Таким мнением поделился главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

Предыдущая игра в Монако завершилась со счетом 89:87 в пользу хозяев. Для победы в следующей встрече, считает наставник УНИКСа, казанцам нужно улучшить защиту.

«Это уже настоящий финал для нас. „Монако“ в одном шаге от трофея, нам же нужно сделать два. Нам нужно найти способ выиграть этот матч. Конечно, это нелегко сделать, нужно играть лучше, чем в Монако, — рассказал Прифтис.— В первую очередь нам нужно улучшить свою защиту, а именно защиту при переходах».

Именно это, заметил он, подвело его подопечных в предыдущей встрече.