УНИКСу необходимо выиграть предстоящий матч с «Монако», ведь соперник уже находится в шаге от победы. Таким мнением поделился главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.
Предыдущая игра в Монако завершилась со счетом 89:87 в пользу хозяев. Для победы в следующей встрече, считает наставник УНИКСа, казанцам нужно улучшить защиту.
«Это уже настоящий финал для нас. „Монако“ в одном шаге от трофея, нам же нужно сделать два. Нам нужно найти способ выиграть этот матч. Конечно, это нелегко сделать, нужно играть лучше, чем в Монако, — рассказал Прифтис.— В первую очередь нам нужно улучшить свою защиту, а именно защиту при переходах».
Именно это, заметил он, подвело его подопечных в предыдущей встрече.
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Прифтис: Нам нужно найти способ выиграть матч с «Монако»
УНИКСу необходимо выиграть предстоящий матч с «Монако», ведь соперник уже находится в шаге от победы. Таким мнением поделился главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.