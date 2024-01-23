«Приезжай в гости, поиграем в футбол»: школьник из Пестрецов пишет теплые письма на СВО

Фото: Люция Сиразеева

Восьмилетний Артемий Волков из села Пестрецы собирает жестяные банки для изготовления окопных свечей, пишет солдатам письма и тратит накопленные деньги на аптечку бойцам.

В последнее время Артемий часто стал просить маму, ее зовут Лариса, купить в магазине сгущенное молоко. Причина не в том, что он любит сладкое. Железная банка из-под нее подходит для окопных свечей, которые делают и отправляют в зону СВО неравнодушные пестречинцы. Кроме того, весь декабрь и новогодние каникулы мальчик ходил к соседям и родственникам, чтобы собрать больше подходящих контейнеров. Если попадались грязные, то помогал маме мыть их. Артемий даже проверил, сколько горит одна такая свеча — выяснил, что три часа.

Фото: Люция Сиразеева

Еще мальчик уже написал несколько писем солдатам, в которых делится новостями, происходящими в районе и республике. В предыдущем письме он рассказал, что в зоопарк Казани привезли слона Филимона, а в этом — что в Пестрецах строят новый футбольный стадион.

«Солдат, приезжай ко мне в гости, мы с тобой поиграем в футбол», — приглашает он.

«Самое главное, я пожелал, чтобы солдат остался жив и пришел домой с миром», — так Артемий отвечает на вопрос, в чем главная мысль его посланий.

Записки он передаст с теми, кто отвезет гуманитарный груз. А однажды вручил свое письмо солдату лично в руки, увидев ребят в форме на улице.

Фото: Люция Сиразеева

Он готов сочинить и отправить десятки, сотни писем, а еще готов отдать все свои деньги на помощь военнослужащим. Когда в первой школе, где учится второклассник, объявили сбор медикаментов для военнослужащих, он разбил свою копилку, пошел в аптеку с мамой и набрал целую коробку товаров.

Мальчик даже сам собирался идти на СВО. Но мама ему сказала, что пока тот вырастет, специальная военная операция уже закончится. Артемий мечтает стать военным либо архитектором.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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