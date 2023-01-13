Приезд Путина и толпы на морозе: как прошли похороны первого Президента Башкортостана

Прощание с Муртазой Рахимовым началось в уфимском государственном концертном зале «Башкортостан» в 9.00. Заранее было объявлено, что «народная» часть траурной церемонии продлится три часа, до полудня. В это время все желающие могли попасть в главный зал ГКЗ и возложить цветы к гробу Президента.

Мороз никого не остановил

Утром 13 января в Уфе было от -15 до -18 градусов. Сорокаградусные морозы последних дней отступили, но все же было ощутимо холодно. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который одним из первых приехал попрощаться с Рахимовым, предупредил уфимцев в соцсетях: «Одевайтесь теплее».



Холод не испугал тысячи горожан и жителей республики. С самого утра у входа в ГКЗ «Башкортостан» образовалась длинная очередь из желающих отдать последние почести любимому Президенту, «Бабаю», как его называли в народе. После девяти утра очередь растянулась уже на всю площадь и дальше по улице Ленина, движение по которой предусмотрительно перекрыли.

Давки или беспорядка не было. Люди самостоятельно организовались в тихую колонну, которая медленно продвигалась в здание. Вместе с рядовыми горожанами к гробу первого Президента подходили и известные в республике люди: члены Правительства, руководство и игроки хоккейного клуба «Салават Юлаев» (Рахимов был большим поклонником хоккея), артисты, спортсмены, общественные деятели.



Четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Ирек Зарипов рассказал о том, какую поддержку Муртаза Рахимов оказывал развитию спорта в республике.



«Как раз при нем в Башкортостане началось развитие паралимпийского спорта. На протяжении пяти лет, пока я поднимался до 2010 года, наша республика стала греметь во всех странах. Как раз это случилось при Муртазе Губайдулловиче. В 2010 году на встрече с паралимпийцами он говорил, что развитие спортивного движения будет продолжаться, и действительно он многое для этого делал. Он заложил те основы, которые сохраняются до сих пор», — сказал Зарипов.

Первые лица двух республик

Ровно в полдень началась официальная часть траурной церемонии. В ГКЗ приехали полпред Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Башкирии Радий Хабиров, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие официальные лица.

«Мы провожаем в последний путь великого сына башкирского народа, первого Президента Башкортостана, выдающегося государственного деятеля и лидера, нашего глубокоуважаемого Муртазу Губайдулловича Рахимова. Сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи. Очень сложной эпохи, когда решалась судьба и нашей республики, и всей страны. Муртаза Губайдуллович был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет. И в то же время мы помним его очень простым, земным, нашим Муртазой Губайдулловичем», — сказал Радий Хабиров.





Тема наследия Муртазы Рахимова проходит красной нитью через выступления почти всех спикеров. Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев вспомнил о здоровом соперничестве между республиками, которое было заложено в 90-е годы.



«Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, и спорили, но общий язык находили. Хотя с ним и со мной общий язык находить непросто бывало. Работа есть работа. Мы присматривались друг к другу иногда с ревностью, но с присущим нашим многонациональным народам уважением», — сказал Минтимер Шаймиев.

Президент Татарстана напомнил о тесных экономических и культурных связях, установившихся между республиками в период правления первых Президентов.



«Хочу передать слова глубокого соболезнования от татарстанцев, от себя лично. Муртаза Губайдуллович был для нас очень близким человеком. Это огромная потеря не только для Башкортостана и Татарстана, но в целом для всей России. Муртаза Губайдуллович и Минтимер Шарипович были близки, дружили, и это послужило нашим тесным экономическим контактам. Он часто бывал в нашей республике, принимал участие в крупных политических и культурных мероприятиях. Он был примером, отдал все силы и знания на развитие республики, во благо большой России», — сказал Рустам Минниханов.

Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров назвал Рахимова человеком, заложившим основы нынешнего процветания республики.



«Масштабная личность, гражданин и человек. Руководитель и лидер, он всю жизнь свою посвятил служению интересам народа Башкортостана. В очень сложные времена для нашей страны он сыграл значимую роль в консолидации людей, создании основ для сегодняшнего динамичного развития Башкортостана, для превращения его в мощный регион нашей могучей страны. Когда приезжаешь в Башкортостан, чувствуешь и видишь его наследие и влияние. Многие люди помнят и ценят его роль в развитии Башкортостана», — сказал Игорь Комаров.



Председатель Центрального духовного управления мусульман России, шейх уль-ислам Талгат Таджуддин назвал первого Президента республики «тружеником», который достойно прошел свой жизненный путь.

«Муртаза Губайдуллович с достоинством прошел этот путь, а сегодня, в благословенную пятницу, возвращается. Это и неутомимый труженик, который неустанно служил во благо людей всю свою жизнь. Такое воспитание получил еще от своих предков. Муртаза Губайдуллович уделял внимание не только экономике и благоустройству, но и прежде всего сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия в Башкортостане, который является составной частью в самом сердце нашей отчизны, России», — сказал Талгат Таджуддин.

«Он сыграл стабилизирующую роль»

После окончания основной части официальной церемонии стало известно, что в аэропорту Уфы приземлился «борт номер один». Владимир Путин прибыл в столицу Башкирии специально чтобы отдать дань уважения одному из основателей современной федеративной России.

К моменту приезда Путина в ГКЗ «Башкортостан» зал уже опустел. Президент возложил цветы к гробу и с минуту постоял у изголовья.

Затем пресс-служба Кремля опубликовала кадры с двусторонней встречи Путина с Радием Хабировым. Глава государства отметил, что Муртаза Рахимов внес существенный вклад в развитие региона «в ее новом качестве – в качестве субъекта Российской Федерации».



«Он проводил очень взвешенную национальную политику, принимал практическое, реальное участие в жизни всей России и, без всякого преувеличения, сыграл очень важную, стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Это огромная его заслуга. Республика под его руководством жила, восстанавливалась после известных трагических событий – развала Советского Союза – в течение почти 20 лет и добилась очень многого. Я знаю, что Вы были членом его команды, тоже работали вместе с ним. Искренние слова соболезнования хочу передать всем его близким, руководству республики и всем жителям Башкортостана», — сказал Путин.



Муртазу Рахимова похоронили на Мусульманском кладбище Уфы. Расстояние от ГКЗ «Башкортостан» до него – более 3 км. Траурная процессия медленно шла по улицам Ленина, Пушкина, Степана Разина. Все они были перекрыты. Гроб с телом первого Президента нес почетный караул. Впереди ехал лафет – платформа от артиллерийского орудия. Таким образом, похороны были обставлены с государственными почестями. На всем протяжении пути гроб сопровождала огромная толпа людей – полиция никого не останавливала. Примерно в 14.30 тело Муртазы Рахимова предали земле.

Наиль Байназаров

Фото: скриншоты видео, kremlin.ru