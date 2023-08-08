Приезд Овечкина, шоу Зарипова и стресс-тест «Ак Барса»: гид по хоккейной неделе в Казани

На льду «Татнефть-Арены» развернется неформальный «Матч Звезд», собранный из именитых друзей Даниса Зарипова

Фото: © «Татар-информ»; ak-bars.ru

Хоккейный праздник, плавно перетекающий в смотр проблемного «Ак Барса»

Настоящие эмоциональные горки предстоит пройти болельщикам «Ак Барса» во второй половине нынешней недели. Сначала на льду «Татнефть-Арены» развернется неформальный «Матч Звезд», собранный из именитых друзей Даниса Зарипова.

В праздничном хоккейном вечере примут участие такие мэтры отечественного хоккея, как нынешний президент КХЛ Алексей Морозов, бывший партнер по звену Сергей Зиновьев, звезды НХЛ Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин. Также будут участвовать Евгений Медведев, Алексей Чупин, Вадим Епанчинцев, Кирилл Петров, Александр Радулов, Артем Лукоянов и Александр Бурмистров. Тренерами команд будут Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев.

При этом билеты на матч имени Зарипова были раскуплены менее чем за двое суток с момента анонса. Вечер действительно обещает быть полным положительных эмоций и сентиментальных моментов – попрощаться со своей легендой желает каждый любитель хоккея в Татарстане.

Завтра же под своды «Татнефть-Арены» поднимут свитер с номером «25» – в «Ак Барсе» приняли решение впервые в истории вывести номер из обращения. Этот номер навсегда останется закреплен за Данисом Зиннуровичем.

Однако на этом положительные моменты от хоккейной недели у болельщиков могут закончиться. Дальше последуют уже предсезонные игры «Ак Барса» с непростыми соперниками. А казанцы пока выглядят не слишком убедительно, судя по первым контрольным матчам с «Нефтяником» (5:0) и «Ладой» (2:3).

Под своды «Татнефь-Арены» поднимут свитер с номером «25» – в «Ак Барсе» приняли решение впервые в истории вывести номер из обращения Фото: ak-bars.ru

Нестабильность и пожар в обороне: в каком виде подходит к Кубку TANECO «Ак Барс»

Стартовые игры показали, что «Ак Барс» пока стабильностью не отличается. Но делать скоропостижных выводов не стоит. Матчи с «Нефтяником» и «Ладой» в Альметьевске и в Казани вряд ли могли дать полную картину положения дел в «Ак Барсе». К казанскому поединку команда Зинэтулы Билялетдинова заметно просела физически, уступая в скоростях и движении тольяттинцам.

Однако несколько вопросов по итогу игры с «Ладой» у нас возникло. Во-первых, почему так аморфно выглядит тройка нападения Шипачева? Дмитрий Яшкин не впечатлил даже на фоне «Нефтяника», а в игре с «Ладой» и вовсе пропал с радаров.

Во-вторых, что происходит с обороной казанцев? При каждом новом удалении в защите «Ак Барса» возникал откровенный пожар. Это не может не тревожить болельщиков, которые имеют все больше претензий к селекции клуба – где усиление защитной линии?

Проблема неопытности молодых (и не очень) хоккеистов дает о себе знать довольно броско даже на фоне не самой мощной «Лады» в обычном контрольном поединке Фото: ak-bars.ru

Проблема неопытности молодых (и не очень) хоккеистов дает о себе знать довольно броско даже на фоне не самой мощной «Лады» в обычном контрольном поединке. Кажется, что простыми перестроениями в парах эту проблему не исправить. Адамчук много удаляется, Лучевников пожарит, Журавлев «смотрит» хоккей в меньшинстве. Опытный Вячеслав Войнов, казалось бы, должен взять на себя роль ведущего защитника, но явно не тянет на эту роль.

Поэтому не совсем понятно, почему менеджмент клуба вновь сконцентрировался на усилении атаки, нежели на укреплении обороны. Слухи о подписании Евгения Свечникова всколыхнули казанскую публику, но при этом заставили еще больше задаться вопросом: куда вы денете столько форвардов и самое главное – что делать с потолком зарплат, под который еще нужно уместить достойного защитника?

Так или иначе, уровень соперников на турнире позволяет вкатываться в сезон довольно плавно, выявляя и исправляя недоработки. В первом матче с «Трактором», который пройдет 10 августа, увидим, насколько команда готова биться без фона усталости с мастеровитым противником.

«Трактор»: главная темная лошадка будущего сезона

Самым интересным соперником для «Ак Барса» станет именно челябинская команда, поскольку именно от «Трактора» никто не знает, чего ожидать. Неплохой состав у команды Анвара Гатиятулина был и в прошлом чемпионате, однако неожиданно Челябинск провел один из самых худших сезонов за последние пять лет.

Теперь «Трактор» укрепился еще, вот только решит ли это проблему? Ведь уровень хоккеистов в прошлом сезоне не вызывал вопросов, а вот тренерский штаб ситуацию из рук выпустил и вернуть все в нужное русло не смог. Да, теперь у Гатиятулина совершенно другие ассистенты, и по идее они должны растрясти команду. В новом сезоне в тренерский штаб челябинцев войдут ассистенты Алексей Заварухин, Валерий Кулибаба, Александр Макрицкий, тренер по вратарям Петер Шкрабел, тренеры по ОФП Денис Богданов и Кирилл Гарифуллин.

С другой стороны, большой вопрос, сможет ли сам Гатиятулин дать команде что-то принципиально новое. Кризис идей прошлого сезона никуда не денется.

Неплохой состав у команды Анвара Гатиятулина был и в прошлом чемпионате. Теперь «Трактор» укрепился еще Фото: hctraktor.org

Генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков, заступивший на должность под конец прошлого сезона, провел первое полноценное межсезонье в новом для себя клубе. В «Авангарде» он уже показывал, как умеет работать над реальным усилением за короткий промежуток времени, а в «Тракторе» подтвердил, что с хорошим бюджетом способен набирать мощный состав даже в условиях оскудевшего рынка.

Летом в Челябинск перебрались Андрей Чибисов из «Магнитки», молодой талант Семен Дер-Аргучинцев, Александр Шаров, Егор Попов из «Нефтехимика». Вернулся в очередной раз и Виталий Кравцов, у которого так и не получилось закрепиться в НХЛ.

Правда, есть большие вопросы к вратарской линии «Трактора». Канадский новичок Зак Фукале не вызывает такого доверия, и прошлогодняя вратарская проблема «черно-белых» может повториться. Тогда ни один из трех голкиперов так и не доказал свою конкурентоспособность. У Фукале довольно слабый послужной список на уровне НХЛ, а в финале прошлого сезона АХЛ он просидел на скамейке запасных. Пожалуй, именно это то самое белое пятно в работе Волкова.

Есть большие вопросы к вратарской линии «Трактора» Фото: hctraktor.org

С уходом легионеров несколько подсела и атакующая мощь в защите. Не хватает атакующего защитника типа Ника Бэйлена, который мог бы помочь нападающим при большинстве.

Не сможет принять участие в турнире бывший «барс» Андрей Чибисов, успевший получить травму в едва начавшейся подготовке к сезону, – вероятно, ошибки в самостоятельной работе в межсезонье дают о себе знать.

«Локомотив» и «Барыс» для массовки?

Не интересны как спарринг-партнеры, но важны как экзаменаторы для строящейся команды Билялетдинова ярославский «Локомотив» и астанинский «Барыс». В отличие от Челябинска здесь о каких-то особо мощных трансферных кампаниях говорить не приходится.

Ярославцы в нынешнее межсезонье остались одной из самых пассивных команд на трансферном рынке. За всю весну и лето «железнодорожники» в основном только переподписывали действующих игроков и расставались с балластом. Разошлись, например, с одним из своих ведущих защитников Алексеем Марченко, очень долго лечившимся в прошлом сезоне. Уехали из Ярославля и Егор Коршков с Максимом Осиповым.

Ярославцы в нынешнее межсезонье остались одной из самых пассивных команд на трансферном рынке Фото: hclokomotiv.ru

Зато усилили оборонительную линию Алексеем Береглазовым из «Авангарда» и Мартином Гернатом, перебравшимся из швейцарского чемпионата.

«Барыс» и вовсе погряз в скандалах со своими легионерами из-за, прямо скажем, не самых чистых действий по отношению к Майклу Шапю. Астанинцы разорвали контракт по формальной причине после устных договоренностей с игроком. Теперь им предстоит суд в Лозанне.

«Барыс» погряз в скандалах со своими легионерами из-за, прямо скажем, не самых чистых действий по отношению к Майклу Шапю Фото: hcbarys.kz

При этом команда Андрея Скабелки серьезно усилилась на международном рынке и наверняка навяжет конкуренцию на Востоке чуть более плотную, чем в сезоне прошлом. Сюда перебрался из «Магнитки» Эдвард Паскуале, Давид Скленичка из швейцарского «Брюнэс», ахаэльщики Барбер Райли («Техас») и Джозеф ЛаБейт («Чикаго»), усилит атаку Понтус Оберг из швейцарского «Рапперсвиль-Йона». В отличие от российских команд казахстанцы имеют возможность заявлять легионеров без ограничений.

Так что такое противостояние с по сути иностранной командой будет особо интересным – сегодня российским хоккеистам не хватает противостояний на международном уровне. Ну и «кошачье дерби» (пусть это скорее маркетинговая история, нежели принципиально спортивная) никто не отменял.