Приехавший в отпуск с СВО боец из Буинска организовал дружеский турнир по хоккею

Боец из Буинска Айрат Сиразиев, приехав в отпуск из зоны СВО, организовал дружеский турнир по хоккею. Мужчина с детства увлекался этим видом спорта, а до специальной военной операции работал тренером в ледовом дворце и тренировал юных хоккеистов.

«Хотелось сыграть в хоккей, “зарядиться”. Очень скучаю по льду. Я уехал на СВО год и девять месяцев назад. Уже давно не выходил на лед. После благополучного возвращения думаю продолжить тренерскую работу, поэтому решил, что нужна разминка, да и с ребятами хотелось встретиться. Спасибо всем, эта игра подарила мне невероятную энергию и неописуемые эмоции, – рассказал Сиразиев.

Фото: предоставлено Наилей Хасибзяновой

На турнир он пригласил своих товарищей, воспитанников и всех любителей «погонять» шайбу. В одной команде с Айратом играл его отец Ренат. Мужчина признался, что дети, которые занимались в команде у его сына, скучают по нему и ждут скорейшего возвращения тренера с фронта, непременно – с победой.

Айрат Сиразиев уехал в зону СВО, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Во время срочной службы он получил специальность связиста, поэтому его навыки оказались особо востребованными и на специальной военной операции. Рассказывая о службе, мужчина отмечает: «[Так же, как] трус не играет в хоккей, так и на СВО нужны бесстрашные мужчины».

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой