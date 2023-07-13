Приехавший в отпуск из зоны СВО житель Татарстана рассказал об отдыхе дома

Об отдыхе на родине рассказал журналистам ГТРК «Татарстан» военнослужащий, приехавший в отпуск их зоны СВО.

Самое ценное время — с семьей. Так решил и боец специальной военной операции из Татарстана — и в отпуске с близкими не расстается ни на минуту. Вместе строят баню и собирают урожай. Планами они поделились с нашими корреспондентами.

Дочка все время рядом с папой – не отходит ни на шаг и помогает во всех делах. Построили баню, осталось совсем немного работы, но и тут маленькая Ульяна при деле – вместе с папой чистят и шкурят стены. Так проводит отпуск боец спецоперации, сейчас семья на даче.

«Дочка постоянно рядом со мной, помогает по бане тоже, помогает конопатить, стройматериалами, инструментами пользуется – вечно задает вопросы – как, зачем, почему? Любительница бани тоже!» – рассказал военный

Отпуск короткий, поэтому мужчина старается по максимуму переделать все дела. В том числе на огороде – урожай поспел, и вместе с супругой собирают малину. Пока глава семейства был в командировках, Ульяна помогала маме – они вместе сажали овощи.

Есть и семейные традиции – это заварить самовар и пить зеленый чай с добавлением трав и листьев из огорода.

«Когда он приезжает с командировки, мы вместе практически… мы всегда вместе! Потому что у меня муж очень любит дачу, очень любит баню, он очень любит свой любимый самовар. И поэтому день без самовара и чая – это для него день прожитый впустую», – сказала Дарья супруга военного.

Маленькие житейские радости – и есть самое главное, говорит боец. Именно ради будущего детей и идет борьба. Ради них, он совсем скоро снова отправится на передовую. А когда вернется, планирует построить новый дом.