Приехавший на заработки в Казань житель Удмуртии едва не погиб от рук коллег

В соцсетях появилась информация, что в одном из домов по улице Амирхана в Казани произошел конфликт с поножовщиной. Автор поста сообщал, что четверо приехавших на заработки мужчин изрезали пятого.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, накануне около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение, что в квартире, расположенной в одном из домов по улице Фатыха Амирхана, мужчине нанесли ножевые ранения.

На месте было установлено, что в квартире проживают пятеро мужчин, которые приехали в Казань на заработки из другого региона. Вечером между ними вспыхнул конфликт. В результате один из мужчин – 32-летний уроженец Удмуртии – с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Остальные участники конфликта были доставлены в отдел полиции «Савиново» для дальнейшего разбирательства.

