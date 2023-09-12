Приехавшие в отпуск бойцы поблагодарили лаишевских мастериц за маскировочные сети

Фотография предоставлена Благотворительным фондом «Помощь своим»

На днях Песчано-Ковалинский пункт плетения маскировочных сетей в Лаишевском районе Татарстана посетили бойцы 1233-го полка, прибывшие в кратковременный отпуск из зоны специальной военной операции.

Военнослужащие поблагодарили мастериц за качественно изготовленные маскировочные укрытия, которые широко применяются и надежно защищают от врагов самих военных, а также их вооружение, технику и другие важные объекты.

Бойцы отметили, что каждый раз с нетерпением ждут очередную партию маскировочных сетей и костюмов, которые им привозят с новыми партиями помощи, и не устают благодарить своих земляков за заботу.

Волонтер Марина Порфирьева отметила, что маскировочные сети очень быстро приходят в негодность и появляется необходимость новых. Потребность в дополнительном снаряжении для бойцов очень высока.

Бойцы также передали слова благодарности от всего боевого состава Благотворительному фонду «Помощь своим», группе «Своих не бросаем» и каждому неравнодушному жителю Лаишевского района — тем, кто принимает участие в сборе помощи и ее отправке.

«Бойцам крайне важна поддержка в тылу, эта помощь, которую можно прочувствовать. Это придаёт им силы и поднимает боевой дух. А нам, волонтерам, в свою очередь приятна обратная связь от военнослужащих и их теплые слова благодарности. Будем рады каждому воину, посетившему наш пункт плетения масксетей! Наши славные защитники, знайте, что у вас надежный тыл и своих мы не бросаем!» — призвали мастерицы.