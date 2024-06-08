«Приехали тысячи участников»: Хуснуллин заявил о колоссальном внимании к ПМЭФ

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале подвел итоги XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Он прошел насыщенно и продуктивно. Внимание к форуму колоссальное. Приехали тысячи участников, много иностранных делегаций. Успел провести встречи с губернаторами, коллегами из других стран, принял участие в заседаниях, услышал много полезных мнений и предложений», — перечислил вице-премьер.

Он назвал главным событием форума пленарное заседание с Президентом РФ Владимиром Путиным, на котором глава государства обозначил структурные изменения, которые идут в нашей стране.

«Будем выстраивать свою работу согласно этим векторам. Выполним все поручения», — заключил Хуснуллин.

Видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина