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«Приехали тысячи участников»: Хуснуллин заявил о колоссальном внимании к ПМЭФ
Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале подвел итоги XXVII Петербургского международного экономического форума.
«Он прошел насыщенно и продуктивно. Внимание к форуму колоссальное. Приехали тысячи участников, много иностранных делегаций. Успел провести встречи с губернаторами, коллегами из других стран, принял участие в заседаниях, услышал много полезных мнений и предложений», — перечислил вице-премьер.
Он назвал главным событием форума пленарное заседание с Президентом РФ Владимиром Путиным, на котором глава государства обозначил структурные изменения, которые идут в нашей стране.
«Будем выстраивать свою работу согласно этим векторам. Выполним все поручения», — заключил Хуснуллин.
Видео: телеграм-канал Марата Хуснуллина
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