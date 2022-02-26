Приемные семьи и детдома Татарстана собрали гуманитарную помощь для детей из Донбасса

Региональная общественная организация приемных семей Республики Татарстан «Мы вместе!» инициировала благотворительную акцию для детей-сирот из ЛНР и ДНР, которые были эвакуированы в Ростов.

Руководитель этой организации Светлана Елакова рассказал ИА «Татар-информ», что к ней в начале недели за помощью обратился представитель всероссийской организации «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“». К акции также подключился Центр содействия семейному устройству детей, и множество неравнодушных людей, приемных родителей.

«Буквально за два дня были собраны 24 коробки с самым различным содержимым: носками, колготками, трусиками, майками, игрушками, рюкзаками и школьными принадлежностями, канцелярскими товарами. Единственное условие — одежда должна была быть только новая. Вещи и предметы люди приносили, как в частном порядке, так и через благотворителей. Благодарим каждого, кто принял участие и вложил частичку души в эту посылку для ребят», — поделилась собеседница агентства.

Выпускники детских домов также оказали посильную помощь, они помогали грузить тяжелые коробки в транспорт. Гуманитарная помощь была отправлена накануне, 25 февраля. В Ростове ее ждут 2 марта.