Приемная кампания в колледжах и техникумах Татарстана начнется 20 июня

Приемная кампания в колледжах и техникумах Татарстана стартует 20 июня, а завершится 15 августа. На специальности, требующие демонстрации творческих способностей, заявления будут приниматься до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Нововведением приемной кампании 2024 года стало право на зачисление в колледжи и техникумы в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения образовательных программ, указанных в аттестатах, лиц, участвующих в специальной военной операции, и их детей», — сказано в сообщении.

При наличии свободных бюджетных мест прием документов завершится 25 ноября. Профессиональным образовательным организациям республики в 2024-2025 учебном году выделено 16 тыс. бюджетных мест.