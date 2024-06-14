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Приемная кампания в колледжах и техникумах Татарстана начнется 20 июня
Приемная кампания в колледжах и техникумах Татарстана стартует 20 июня, а завершится 15 августа. На специальности, требующие демонстрации творческих способностей, заявления будут приниматься до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.
«Нововведением приемной кампании 2024 года стало право на зачисление в колледжи и техникумы в первоочередном порядке вне зависимости от результатов освоения образовательных программ, указанных в аттестатах, лиц, участвующих в специальной военной операции, и их детей», — сказано в сообщении.
При наличии свободных бюджетных мест прием документов завершится 25 ноября. Профессиональным образовательным организациям республики в 2024-2025 учебном году выделено 16 тыс. бюджетных мест.
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