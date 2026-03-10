Прием заявок от бизнесменов на конкурс с фондом в 100 млн рублей продлен до 23 марта

Стартовавший в феврале этого года прием заявок на участие в федеральном конкурсе молодежного предпринимательства «Создай Наше» должен был завершиться сегодня, но его продлили до 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

К участию приглашаются начинающие предприниматели от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст составлял 28 лет). В этом году число победителей увеличено более чем втрое – с 30 до 100 человек. Они получат по 1 млн рублей на реализацию и развитие бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП, уточнили в ведомстве.

Стать участниками конкурса можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». Подать заявку можно на официальном сайте конкурса: https://мсп.рф/#services.

После этого конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования уже существующего бизнеса.

Конкурс представляет собой совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», реализуемый в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы». Имена победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай Наше», который состоится в Москве.

Через неделю после завершения приема заявок участники приступят к обучению на МСП.РФ. На всех стадиях претендентов на гранты будут оценивать эксперты, которые в конце мая подсчитают итоговый балл каждого участника. Помимо грантовых средств, 100 проектов получат возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП.

В прошлом году Татарстан с 130 проектами от молодых предпринимателей занял третье место среди регионов России по числу заявок, поступивших на конкурс «Создай Наше». При этом среди 30 победителей из 21 региона лауреатами стали два татарстанских бизнесмена.

Алена Лакомкина с научно-производственным проектом по импортозамещению в области полимерных материалов получила грант в размере 1 млн рублей. А учредитель компании «Эксперимент 619» Рамиль Шакиров, который развивает мультимедийные технологии, также стал обладателем гранта в 1 млн рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» и прошел отбор в акселерационную программу Корпорации МСП.