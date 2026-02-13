news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 13 февраля 2026 18:41

Прием заявок на хакатон «ЭкоХак: Чистый Океан» продлится до 19 февраля

Прием заявок на хакатон «ЭкоХак: Чистый Океан» продлится до 19 февраля. Соревнование проводят в рамках научно-исследовательской программы проекта «Экспедиция Фёдора Конюхова на плоту МИРРИКО».

Участникам предстоит разработать технологические решения для сбора, анализа и переработки микропластика в морской среде. Работа будет организована по «методу кейсов».

Подать заявки могут обучающиеся российских образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. К участию приглашаются представители направлений химии, биологии, экологии, робототехники, IT, машиностроения и экономики. Участвовать можно индивидуально или в командах по 3-5 человек.

Инженерные кейсы участники получат 19 февраля. Финал хакатона запланирован на 12-13 марта. Призовой фонд составляет 450 тыс. рублей.

Одним из организаторов выступает Академия наук Республики Татарстан. Хакатон проходит в рамках серии Kazan Digital Legends, заявку можно оставить на официальном сайте проекта.

#хакатон #Академия наук РТ
