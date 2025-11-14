Прием заявок на второй основной грантовый конкурс ПФКИ 2026 года продлится до 2 декабря

Заявочная кампания второго основного грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года проходит с 15 октября по 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ПФКИ.

На участие могут претендовать некоммерческие организации, муниципальные учреждения (кроме казенных), коммерческие компании и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются по 12 направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества».

Принять участие в конкурсе можно по ссылке.

Напомним, что с момента создания организация подвела итоги четырнадцати грантовых конкурсов, поддержав 10 217 проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Общий объем финансирования составил 40,7 млрд рублей. Завершение пятнадцатого конкурса ожидается в ноябре этого года.

Проекты, реализуемые при грантовой поддержке, способствуют развитию креативного сектора и вносят вклад в экономику всех регионов страны.