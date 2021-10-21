Прием заявок на Всероссийскую премию «Эксперт года-2022» стартовал в регионах РФ

Оргкомитет Всероссийской премии «Эксперт года-2022» начал прием заявок от конкурсантов. Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса, - сообщается в пресс-службе организаторов.

«Цель Премии – определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы. Лауреатами премии “Эксперт года” становятся и маститые эксперты, и молодые профессионалы, которые заявили о себе громкими проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни», - говорится в сообщении.

В отличие от рейтингов бизнесменов, политиков и медийных персон, премия «Эксперт года» посвящена непубличным людям, от чьей работы зависит экономическое, политическое и социальное развитие страны. Премия «Эксперт года» традиционно становится площадкой для признания экспертов в разных сферах деловой и общественной жизни регионов России.

На первом этапе, до 30 января 2022 года, оргкомитет будет принимать заявки от участников. На втором этапе формируется шорт-лист, который представят членам Экспертного совета, состоящего из представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, органов власти.

На третьем этапе совет определит победителей в каждой из номинаций. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Эксперт года – 2022» состоится в Санкт-Петербурге. Участие в премии и подача заявок бесплатны.