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Общество
4 июля 2022  12:06

Прием заявок на участие в премии «Юрист года» стартовал в Татарстане

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Татарстанское отделение «Ассоциации юристов России» объявило о начале приема заявок на участие в ежегодной премии «Юрист года». Об этом говорится в сообщении организации.

«Цели премии: повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, выявление специалистов высокой квалификации, формирование правовой культуры», - говорится в сообщении.

Премия «Юрист года» присуждается в 7 номинациях, в том числе «Правовое просвещение», «Правосудие» и «Преданность юридической профессии».

С положением о Юридической премии и списком приложений можно ознакомиться на сайте организаторов премии.

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