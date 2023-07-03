Прием заявок на участие в премии «Юрист года» начат в Татарстане

В Татарстане 1 июля стартовал прием заявок на участие в ежегодной юридической премии РТ «Юрист года». О старте сообщает Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Как сообщили в организации, целями премии являются повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, выявление специалистов высокой квалификации, формирование правовой культуры.

Премия «Юрист года» присуждается в следующих номинациях:

«Правовое просвещение»

«Правосудие»

«Преданность юридической профессии»

«Оказание бесплатной юридической помощи»

«Защита прав и свобод человека и гражданина»

«Обеспечение законности и правопорядка»

«Корпоративный юрист».

Премия состоит из диплома и знака отличия «Юрист года».

С более подробной информации о премии можно ознакомиться на сайте отделения в разделе Премия «Юрист года Республики Татарстан».