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Прием заявок на участие в премии «Юрист года» начат в Татарстане
В Татарстане 1 июля стартовал прием заявок на участие в ежегодной юридической премии РТ «Юрист года». О старте сообщает Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
Как сообщили в организации, целями премии являются повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, выявление специалистов высокой квалификации, формирование правовой культуры.
Премия «Юрист года» присуждается в следующих номинациях:
- «Правовое просвещение»
- «Правосудие»
- «Преданность юридической профессии»
- «Оказание бесплатной юридической помощи»
- «Защита прав и свобод человека и гражданина»
- «Обеспечение законности и правопорядка»
- «Корпоративный юрист».
Премия состоит из диплома и знака отличия «Юрист года».
С более подробной информации о премии можно ознакомиться на сайте отделения в разделе Премия «Юрист года Республики Татарстан».
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