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Общество 3 июля 2023 12:49

Прием заявок на участие в премии «Юрист года» начат в Татарстане

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В Татарстане 1 июля стартовал прием заявок на участие в ежегодной юридической премии РТ «Юрист года». О старте сообщает Татарстанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Как сообщили в организации, целями премии являются повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, выявление специалистов высокой квалификации, формирование правовой культуры.

Премия «Юрист года» присуждается в следующих номинациях:

  • «Правовое просвещение»
  • «Правосудие»
  • «Преданность юридической профессии»
  • «Оказание бесплатной юридической помощи»
  • «Защита прав и свобод человека и гражданина»
  • «Обеспечение законности и правопорядка»
  • «Корпоративный юрист».

Премия состоит из диплома и знака отличия «Юрист года».

С более подробной информации о премии можно ознакомиться на сайте отделения в разделе Премия «Юрист года Республики Татарстан».

#юрист года
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