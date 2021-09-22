Прием заявок на участие в фестивале «Наше время — Безнең заман» открыт до 5 октября

Организационный комитет IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» продлил прием заявок на участие. Успеть стать частью фестивального движения можно до 5 октября.

«Прием заявок продлен в связи с прямыми обращениями глав муниципальных образований. В этом году множество предприятий и отдельных исполнителей, которые обратились к руководству районов с просьбой о продлении срока приема заявок. Все они станут участниками проекта впервые», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе фестивального движения.

Заявки принимаются на сайте фестиваля «Наше время — Безнең заман». Принять участие в проекте могут лица в возрасте от 18 до 35 лет (в составе команд — до 45 лет). Претенденты, занимающиеся артистической деятельностью профессионально, к участию не допускаются.

«Мы рассмотрим любые номера индивидуальных исполнителей — это может быть чтение стихов, соло на саксофоне, выдувание мыльных пузырей. Для этого у нас есть специальная номинация “Минута славы”», — отметил руководитель проекта Айдар Гайнутдинов.

Фестивальное движение «Наше время — Безнең заман» в Татарстане традиционно начнет очередной сезон с зональных этапов. Они пройдут 8–9 октября в Альметьевске, 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

Проявившие себя в зональных этапах участники встретятся в суперфинале 12 и 13 ноября в Казани. Финальным аккордом фестиваля станет гала-концерт в КРК «Пирамида» 15 ноября, где будут объявлены победители проекта.

Фестивальное движение проходит в республике при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году событие посвящено Году родных языков и народного единства.