Прием заявок на участие в фестивале «Манзара» в Казани продлится до 28 февраля

В Казани 5 июня на территории Старо-Татарской слободы пройдет первый фестиваль-конкурс уличного танца и театра в теме сказочного фольклора Поволжья «Манзара» («Зрелище»). В историческом сердце города за звание лучших поборются 500 участников со всего Татарстана. Заявки на участие в фестивале принимаются до 28 февраля.

В день фестиваля на улице Каюма Насыри в Старо-Татарской слободе оживут локации, каждая из которых имеет свою уникальную историю: ул. Кунче, Дом Шигабутдина Марджани, сквер Зайни Султана, сцена у арт-объекта «Казан Манзарасы» («Окно в Казань»), Дом купца Муллина, пешеходная улица Каюма Насыри (территория перед первой соборной мечетью «Аль-Марджани»).

«Событие объединит современные формы уличного искусства и богатые традиции народной культуры татар и народов Поволжья с привлечением к изучению исторических объектов Старо-Татарской слободы», – сообщили в пресс-службе Префектуры «Старый город».

Принять участие в фестивале смогут театральные и хореографические коллективы, а также сольные артисты со всего Татарстана. Победители определятся в возрастных группах от 10 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 35 лет по семи номинациям. Среди них – уличный танец в татарской народной стилизации, народный танец Поволжья, театрализованная хореографическая постановка, моноспектакль, театрализованное представление, кукольный театр и мюзикл.

Оценивать творческие номера будут специалисты в области хореографического и театрального искусства, заслуженные деятели РТ и РФ, доценты кафедр театрального и хореографического направления, педагоги, медиаличности, участники телешоу.

Также в рамках фестиваля организуют выставку-ярмарку изделий, сувениров, агропромышленной продукции, печатных изданий, фотозоны в татарской народной стилизации и в теме сказок народов Поволжья.

Проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ в рамках республиканского грантового конкурса среди физических лиц для детей и молодежи.