Прием заявок на ТВ-конкурс «Татар сузе» продлится до 31 октября

Продолжается прием заявок на Международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар сузе». Присоединиться к нему можно до 31 октября 2022 года, сообщают организаторы.

Все желающие могут заполнить анкету на русском либо татарском языке. Также заявку должен сопровождать видеоролик с выступлением. Его необходимо отправить на официальную почту tnvtatarsuze@mail.ru.

Конкурс разделен на несколько возрастных категорий: участники до 10 лет, от 10 до 17 лет и от 18. Также выступить смогут творческие семьи, исполнители от 15 лет и профессионалы.

Мероприятие организовано Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и АО ТРК «Новый век» для популяризации татарского языка и литературы, богатого историко-культурного достояния татарского народа.

Итогом конкурса станет гала-концерт, который состоится не позднее 1 июня 2023 года.

Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.