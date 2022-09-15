Прием заявок на ТВ-конкурс «Татар сузе» продлится до 31 октября
Продолжается прием заявок на Международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар сузе». Присоединиться к нему можно до 31 октября 2022 года, сообщают организаторы.
Все желающие могут заполнить анкету на русском либо татарском языке. Также заявку должен сопровождать видеоролик с выступлением. Его необходимо отправить на официальную почту tnvtatarsuze@mail.ru.
Конкурс разделен на несколько возрастных категорий: участники до 10 лет, от 10 до 17 лет и от 18. Также выступить смогут творческие семьи, исполнители от 15 лет и профессионалы.
Мероприятие организовано Комиссией при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и АО ТРК «Новый век» для популяризации татарского языка и литературы, богатого историко-культурного достояния татарского народа.
Итогом конкурса станет гала-концерт, который состоится не позднее 1 июня 2023 года.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.