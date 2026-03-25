Руc Тат
16+
Культура 25 марта 2026 21:40

Прием заявок на создание модельных библиотек в 2027 году стартует в апреле

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Прием заявок для отбора субъектов Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2027 году начнется 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Учреждения планируется обновить в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Прием заявок завершится 15 мая 2026 года в 18 часов по Москве.

При подготовке заявки следует руководствоваться новой редакцией приложения №33 к государственной программе РФ «Развитие культуры». Актуализированные методические рекомендации по подготовке и оформлению заявки на участие в отборе размещены на сайте новаябиблиотека.рф в разделе «Документы – Подготовка к конкурсу».

Масштабная модернизация муниципальных библиотек началась в 2019 году в рамках национального проекта «Культура». Учреждения обновляются по единому модельному стандарту. Он предусматривает пополнение книжных фондов, подключение высокоскоростного интернета, обеспечение доступа к электронным ресурсам, обновление технического парка.

Кроме того, в работу библиотек внедряются цифровые сервисы. В итогу они превращаются в современные технически оснащенные пространства. Также в каждой библиотеке разрабатывается уникальный дизайн, призванный отразить локальную идентичность и местный колорит. Особое внимание в ходе работ уделяется организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

С прошлого года модернизация библиотек по всей стране производится в рамках национального проекта «Семья».

«Всего с 2019 года при поддержке Минкультуры России открыто более 1500 модельных библиотек в 87 регионах России, из них 370 – детские и детско-юношеские. В 2026 году в стране обновят еще 303 библиотеки в рамках нацпроекта „Семья“», – проинформировала статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Координацию мероприятий по модернизации учреждений осуществляет Российская государственная библиотека. Анкета размещена по следующему адресу.

#национальные проекты #библиотеки татарстана
