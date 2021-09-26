Прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года» продлен до 4 октября

Заявочная кампания на участие во втором республиканском конкурсе «Инженер года» продлена до 4 октября 2021 года. Подать заявку можно на портале.

Конкурс проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в целях обеспечения общественного признания, поощрения лучших инженеров предприятий и организаций республики, а также формирования интереса к инженерному труду у молодежи.

Принять участие можно в трех категориях: «Будущие инженеры» (студенты инженерных специальностей), «Молодость, успех, перспектива» (работающие инженеры в возрасте до 35 лет включительно), «Опыт, достижения, компетентность» (инженеры в возрасте старше 35 лет).

Также участники будут распределены по 12 номинация в разрезе отраслей экономики. Всего два этапа — заочный и очный. Во время очного тура организуют двухдневный выездной семинар, включающий мастер-классы, тренинги, тестирование и проведение защиты работ, говорится на сайте Минпромторга РТ.