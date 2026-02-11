Прием заявок на проект для работающей молодежи «МолоТ» стартовал в ПФО

Открыт прием заявок на участие в межмуниципальных и региональных отборочных этапах проекта для работающей молодежи «МолоТ» («Молодежный труд»). Инициатива Приволжского федерального округа адресована молодым специалистам предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодым родителям.

Участникам предлагают проявить себя в спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах и получить возможность заявить о себе на федеральном уровне.

В 2025 году окружной финал «МолоТа» объединил 420 участников из 14 регионов ПФО. В отборочных этапах тогда приняли участие 16 тысяч человек с 394 предприятий округа. Конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки и вклад в развитие реальной экономики, а также соревновались в спортивных и военно-прикладных дисциплинах.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, объявляя о старте нового сезона, сообщил, что рабочую молодежь республики приглашают активно подключиться к проекту и вновь представить свои навыки и таланты на высоком уровне.

Он также обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой поддержать инициативы молодых специалистов и помочь им принять участие в конкурсе, подчеркнув, что поддержка со стороны работодателей играет ключевую роль в раскрытии потенциала молодежи и формировании кадрового резерва республики. По его словам, важно совместно создавать условия для профессионального роста и новых достижений.

Проект проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Ранее он подчеркивал, что «МолоТ» является эффективным инструментом мотивации и общественного признания молодых специалистов.

Заявки принимаются на сайте общественных проектов Приволжского федерального округа.

Организация подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».