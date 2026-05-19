Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» продлится до 31 мая

В России стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года. Сделано в России». Подать документы можно до 31 мая, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза России. Организатором выступает Российский экспортный центр группы «ВЭБ.РФ».

К участию приглашаются представители крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели.

В этом году премию интегрировали с программой продвижения «Сделано в России». Компании, имеющие фирменную маркировку программы, получат дополнительные баллы при подведении итогов конкурса.

Победителей определят в нескольких основных номинациях, среди которых промышленность, агропромышленный комплекс, продукты питания, индустрия моды и красоты, высокие технологии и ИТ, кино и анимация, а также туризм.

Кроме того, предусмотрены специальные номинации – «Женщина – экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв» и «Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ».

Подача заявки проходит полностью в цифровом формате на сайте и не требует большого пакета документов на начальном этапе. Участие в конкурсе бесплатное.