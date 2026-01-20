Прием заявок на премию для управленцев в сфере культуры продлится до 2 февраля

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

Стартовала вторая волна заявочной кампании Национальной премии для управленцев в сфере культуры.

Министерство культуры России учредило Национальную премию для управленцев в сфере культуры в июле 2025 года. Награда призвана поддержать руководителей отрасли и отметить их вклад в развитие значимых культурных проектов.

Первая волна приема заявок завершилась в октябре 2025 года. По ее итогам Наблюдательный совет решил доработать процедуру отбора: была обновлена форма заявки, добавлены новые критерии оценки и расширены возможности для соискателей.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что премия была создана для поддержки управленцев и признания их вклада в развитие культуры страны. По ее словам, это первый опыт Минкультуры России, направленный именно на поощрение управленческого звена, поэтому особое внимание уделяется всем деталям – от формы заявки до критериев оценки.

По итогам первой волны Наблюдательный совет принял решение скорректировать процедуру подачи заявок и структуру номинаций. Ожидается, что вторая волна позволит участникам более полно представить свои проекты, а экспертам – дать им более взвешенную оценку.

С учетом обновленных условий соискателями премии могут стать представители руководящего состава профильных ведомств, культурных и образовательных учреждений, художественные руководители творческих коллективов, а также организаторы, программные директора, режиссеры и продюсеры культурных проектов.

Премия включает основные и специальные номинации. В основных номинациях будут определены девять лауреатов.

В категории «Управленцы федерального уровня» отмечаются руководители органов власти в сфере культуры, организаций культуры и образования, а также культурных проектов. Аналогичные подкатегории предусмотрены для номинаций «Управленцы регионального уровня» и «Управленцы муниципального уровня».

Кроме того, учреждены специальные номинации, которые предназначены для поощрения управленцев с уникальными достижениями, выходящими за рамки стандартных критериев. Кандидатов в этих номинациях выдвигает Наблюдательный совет. Всего предусмотрено пять специальных наград.

Номинация «СВОя культура» предназначена для руководителей и организаторов проектов, направленных на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, развитие патриотического воспитания и сохранение историко-культурного наследия.

В номинации «Творческая команда страны» отмечаются управленцы в составе творческих коллективов, успешно реализовавших совместные проекты или добившихся высоких результатов в рамках одной организации. Награда «Молодежь в культуре» адресована управленцам в возрасте от 18 до 35 лет, которые демонстрируют лидерские и профессиональные качества и внедряют современные управленческие подходы.

Номинация «Хранитель культурных ценностей» учреждена для управленцев, внесших значительный вклад в развитие культурной сферы страны. Спецноминация тематического года предназначена для руководителей, реализующих проекты в рамках приоритетной темы года, определенной указом Президента России. В 2026 году она будет приурочена к Году единства народов.

При оценке заявок эксперты будут учитывать успешность текущей деятельности, управленческие решения и прорывы, уровень удовлетворенности целевой аудитории, а также соответствие проектов приоритетам государственной культурной политики.

Заявки по основным номинациям рассматривает Экспертный совет премии, в состав которого вошли 47 человек. Среди них – представители органов власти, руководители государственных учреждений культуры, федеральных общественных организаций, а также эксперты в области культуры, государственного управления и стратегического развития.

В числе членов Экспертного совета – директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, композитор и продюсер, народный артист России Игорь Матвиенко, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник и другие.

Совет возглавляет заместитель министра культуры России Сергей Першин, секретарем назначен генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Заявки, прошедшие экспертную оценку, поступят на рассмотрение Наблюдательного совета, который утвердит лауреатов и определит победителей специальных номинаций. Церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры состоится 25 марта 2026 года и будет приурочена ко Дню работника культуры.

Подать заявку можно на официальном сайте премии. Заявки принимаются до 2 февраля.