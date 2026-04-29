Прием заявок на онлайн-акцию «Бессмертный полк» продлится до 6 мая

Начался прием заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк». Цифровое шествие, посвященное участникам Великой Отечественной войны, объединяет поколения и сохраняет память о фронтовиках и тружениках тыла, сообщает оргкомитет «Бессмертного полка онлайн».

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо до 6 мая подать заявку на сайте либо через мини-приложения в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере МАКС. В личном кабинете участникам предлагают разместить фотографию ветерана или труженика тыла и рассказать его историю.

Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени. Трансляция пройдет на сайте проекта и на экранах по всей стране. Первыми его увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, затем эстафета памяти пройдет через Сибирь, Урал и Центральную Россию и завершится в западных регионах, включая Калининградскую область.

Анкеты участников будут проходить проверку с участием профессиональных историков. Это, по их словам, должно обеспечить достоверность информации и исключить появление недостоверных данных или неподобающего контента.