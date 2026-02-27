news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 27 февраля 2026 15:40

Прием заявок на литературную премию «Глаголица» продлится до 15 июня

Читайте нас в
Телеграм
Прием заявок на литературную премию «Глаголица» продлится до 15 июня
Елена Исламова
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане стартовал прием заявок на XIII Международную независимую литературную премию «Глаголица», он продлится до 15 июня. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

«Официально прием работ уже открыт. Дерзайте, подавайте заявки на сайте до 15 июня. Пожалуйста, не затягивайте, потому что всегда в последние дни, к сожалению, сайт не может справиться с нагрузкой. В этом году мы планируем собрать около 3 тыс. работ», – отметила Исламова.

Участие в премии бесплатное, заявки могут подавать дети в возрасте от десяти до 17 лет. Премия присуждается по восьми номинациям:

  • Проза на русском языке
  • Поэзия на русском языке
  • Эссеистика на русском языке
  • Проза на татарском языке
  • Поэзия на татарском языке
  • Художественные переводы с английского языка
  • Билингвы
  • Драматургия на русском языке.

«„Глаголица“ сегодня – это не просто конкурс, как это было восемь – десять лет назад. Это масштабная экосистема поддержки талантов», – подчеркнула Исламова.

Она добавила, что с 30 сентября по 5 октября в центре детского отдыха «Адымнар» пройдет тематическая литературная смена, на которую поедут 110 участников, прошедших в очный этап. А 5 октября в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоится церемония награждения победителей.

#глаголица #премия #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026