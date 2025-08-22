Прием заявок на конкурс театральных постановок «ПрофилАрт» начался в Татарстане

Фото предоставлено организаторами мероприятия

С 20 августа в Татарстане начался прием заявок на участие в Республиканском конкурсе театральных постановок «ПрофилАрт». Творческие коллективы со всего региона смогут поучаствовать в состязании театральных постановок по заданному сценарию на социально значимые темы.

Главным призом станет выступление на большой сцене Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева и 20 тыс. рублей на профессиональное развитие коллектива. Подать заявку на участие можно до 20 сентября по ссылке, сообщают организаторы проекта.

Стать участником творческого конкурса могут следующие категории театральных коллективов с возрастом участников от 14 до 35 лет:

– профессиональные коллективы;

– молодежные коллективы;

– студенческие коллективы;

– школьные коллективы.

Автора идеи дистанционного конкурса театральных представлений рассчитывают поспособствовать как развитию творческого потенциала татарстанской молодежи, так и «повышению уровня просвещенности городского и сельского населения в сфере информационной, психологической и идеологической безопасности». Коллективы, решившие принять участие в конкурсе, получат готовые пьесы на социально значимые темы.

«Мы уверены, что творчество – это лучший способ донести важные идеи. Наш проект сочетает в себе социальную значимость и искусство, чтобы вдохновлять и просвещать. Наш проект доступен для всех – от самых маленьких, местных коллективов до крупных профессионалов. Нам важно, чтобы были созданы условия для творческой реализации и пространство для поднятия серьезных тем. В прошлом году проект только запустился, но был очень востребован среди молодежи. Мы с командой вкладываем в фестиваль всю душу, чтобы отвечать запросу наших участников!» – заявила исполнительный директор «ПрофилАрта» Нургуль Сансызбаева.

Конкурс включает в несколько этапов: подачу заявки на сайте до 20 сентября и получение сценариев на выбор; дистанционную подготовку и репетицию постановки; запись итоговой работы на видео и отправка организаторам до 20 октября; получение оценки экспертного жюри, определение победителей и приглашение на выступление в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева 25 ноября.

Конкурс проводится Академией творческой молодежи РТ совместно с Министерством по делам молодежи Татарстана при поддержке проекта «Росмолодежь.Гранты» и Президентского фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В прошлом, 2024 году участниками «ПрофилАрта» стали 165 театральных коллективов, включавших более 2400 человек. Они представляли 29 муниципалитетов Татарстана. В написании сценариев для конкурса участвовали десять авторов, были поставлены 44 постановки, их оценивали 16 экспертов. Пять коллективов стали призерами, а три – победителями. Призовой фонд равнялся 60 тыс. рублей. В проведении мероприятия помогали семь организаций-партнеров.