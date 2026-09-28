Прием заявок на конкурс по освещению борьбы с терроризмом продлен до 15 октября

Прием заявок на конкурс по освещению борьбы с терроризмом в СМИ продлен до 15 октября, сообщает конкурсная комиссия.

Принять участие в конкурсе могут отдельные авторы, авторские коллективы или редакции, зарегистрированные в качестве СМИ в Татарстане, а также республиканские блогеры. Участвовать могут только те материалы, которые опубликованы в СМИ, соцсетях и на видеохостингах с 17 ноября 2025 года до 22 сентября 2026 года.

Работы можно предоставлять как на русском, так и на татарском языке, а также на языках иных народов Российской Федерации. При предоставлении материалов на языках народов РФ их необходимо дополнять переводом на русский язык.

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

«За оригинальный подход к освещению в средствах массовой информации темы профилактики и борьбы с терроризмом»;

«За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике»;

Специальная номинация для блогеров «За лучший антитеррористический контент (в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах)».

В каждой номинации по 3 места. Победители получат денежные премии. Общий призовой фонд конкурса составляет 260 тысяч рублей.

Заявки с материалами необходимо направлять по адресу электронной почты: konkurs.antiterror.2026@mail.ru. По уточняющим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (843) 570-31-04 (секретарь конкурсной комиссии Даната Мухаметшина).