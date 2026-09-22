Прием заявок на конкурс по освещению антитеррора в СМИ продлен до 15 октября

Прием заявок на конкурс по освещению антитеррористической тематики в СМИ продлен до 15 октября. Об этом сообщает конкурсная комиссия.

Стать участниками конкурса могут как отдельные авторы или блогеры, так и авторские коллективы или редакции, зарегистрированные в качестве СМИ в Татарстане. Отправлять можно материалы, опубликованные в СМИ, блогах и социальных сетях с 17 ноября 2025 года до 22 сентября 2026 года.

Работы можно предоставлять как на русском, так и на татарском языке, а также на языках иных народов Российской Федерации. При предоставлении материалов на языках народов РФ их необходимо дополнять переводом на русский язык.

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

«За оригинальный подход к освещению в средствах массовой информации темы профилактики и борьбы с терроризмом»;

«За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике»;

Специальная номинация для блогеров «За лучший антитеррористический контент.

В каждой номинации по 3 места. Победителей наградят денежными премиями, общий призовой фонд составляет 260 тысяч рублей.

Заявки с материалами необходимо направлять по адресу электронной почты: konkurs.antiterror.2026@mail.ru. По уточняющим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (843) 570-31-04 (секретарь конкурсной комиссии Даната Мухаметшина)