Прием заявок на конкурс «Инженер года» в Татарстане продлили до 25 ноября

Прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года» продлен до 25 ноября. Участвовать в нем могут студенты, сотрудники вузов и работники промышленных предприятий, сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: «Будущие инженеры», «Молодость, успех, перспектива» и «Опыт, достижения, компетентность», по 12 отраслевым номинациям. В этом году добавлена новая номинация «Робототехника, искусственный интеллект».

Цель конкурса – повысить престиж инженерной профессии, продемонстрировать высокий профессионализм участников, обеспечить общественное признание и распространение лучших практик. За все время проведения конкурса участие в нем приняли более 1,5 тысячи инженеров Татарстана.

Заявки принимаются до 25 ноября на официальном сайте конкурса или в печатном виде через отдел делопроизводства и контроля Минпромторга РТ. Подробная информация доступна на сайте министерства.

Фото: https://t.me/made_in_tatarstan