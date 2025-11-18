Прием заявок на конкурс «ЭКОлидер» был продлен до 1 декабря

Министерство экологии РТ продлевает прием заявок на республиканский конкурс «ЭКОлидер». Все желающие могут подготовить и отправить свои работы до 1 декабря.

Конкурс проводится вот уже более 20 лет и призван найти и поддержать наиболее значимые проекты в сфере охраны окружающей среды, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Участвовать в соревновании за звание лучшего экологического проекта могут образовательные учреждения и общественные организации, предприниматели и неравнодушные жители, а также журналисты, активно участвующие в защите окружающей среды.

Конкурсные группы будут следующими:

«Организации и индивидуальные предприниматели»

«Органы местного самоуправления»

«Экологическое образование»

«Педагогический опыт и инициативы»

«Общественные объединения и граждане»

«Средства массовой информации»

«Государственный контроль (надзор)»

Свои работы можно направить до 1 декабря на электронную почту Eco.pros@tatar.ru или привезти в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по адресу г. Казань, ул. Павлюхина, д. 75, каб. 108 (отдел экологического просвещения и взаимодействия с общественными организациями).