Прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» продлится до 15 октября

В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Присоединиться к нему можно до 15 октября.

Фото предоставлено НКО «ИВФ РТ»

Напомним, конкурс проводится Инвестиционно-венчурным фондом РТ, Министерством образования и науки РТ и Академией наук РТ. Победители получат премии, стипендии и целевое финансирование от 25 тысяч рублей до 220 тысяч рублей от ИВФ РТ и партнеров фонда. Кроме того, участникам «50 Идей» предоставляется возможность подать заявку на финансирование своего стартапа до 2 млн рублей в рамках программы «Идея 1000».

Участниками «50 инновационных идей» могут стать проекты, ориентированные на решение вопросов научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. Заявки принимаются как от физлиц республики, так и других регионов России и иностранных граждан.

Фото предоставлено НКО «ИВФ РТ»

Конкурс по традиции пройдет в девяти номинациях: «Старт инноваций», «Перспектива», «Инновации в образовании», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Молодежный инновационный проект», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Проекты Национальной технологической инициативы».

Фото предоставлено НКО «ИВФ РТ»

Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре 2022 года. О дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно на сайтах Фонда https://www.ivfrt.ru/news/novosti-fonda/, https://ivf.tatarstan.ru/ и в соцсетях — во «ВКонтакте» и Telegram.

Спешите подать заявку в электронном виде на сайте Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан по ссылке.