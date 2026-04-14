Прием заявок на компенсацию аренды жилья для педагогов в Татарстане продлили до 30 апреля

Министерство образования и науки Татарстана продлило сроки приема заявок и проведения конкурсного отбора на предоставление выплат педагогическим работникам. Речь идет о компенсации расходов на наем жилья в 2026 году для специалистов, соответствующих приоритетным кадровым направлениям в республике.

Отбор проводится в соответствии с постановлением Кабмина Татарстана от 21 марта 2026 года №250, которое регулирует порядок предоставления таких выплат.

Срок подачи заявок продлен до 30 апреля 2026 года. Окончание приема – в 16:30 этого дня.

Обновленный график отбора предусматривает регистрацию заявок с 30 марта по 4 мая включительно, при этом каждая заявка должна быть зарегистрирована не позднее одного рабочего дня с момента поступления.

Проверка заявок и документов на соответствие установленным критериям, требованиям и комплектности пройдет с 4 по 8 мая включительно.

Заседания комиссии, в том числе собеседования с участниками отбора, запланированы на период с 11 по 29 мая.

Решение об утверждении списка получателей выплат будет принято до 5 июня, но не позднее трех рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии.

Заключение соглашений с получателями выплат должно завершиться до 6 июля.

Перечисление средств на счета получателей планируется до 31 июля, но не позднее чем через 10 рабочих дней после предоставления документов, подтверждающих понесенные расходы.

Прием и регистрацию заявок осуществляет Казанский открытый университет талантов 2.0.