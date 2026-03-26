Прием заявок на форум молодых предпринимателей стран ОИС продолжается

Продолжается прием заявок на XII Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС – ежегодную международную площадку, ориентированную на поддержку начинающих бизнесменов и развитие совместных проектов с исламским миром. Об этом сообщила директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова. По ее словам, в 2026 году форум соберет участников в возрасте от 18 до 25 лет из Татарстана.

Программа включает мастер-классы, встречи с предпринимателями и практические сессии, на которых участники смогут оформить свои идеи в стартапы и получить обратную связь от зарубежных экспертов. Форум пройдет с 12 по 16 мая 2026 года в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Заявочная кампания продлится до 31 марта, регистрация открыта онлайн.

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова отметила, что форум дает начинающим предпринимателям не только знания, но и возможность найти партнеров и инвесторов. По ее оценке, площадка способствует развитию международных бизнес-инициатив молодежи и формированию долгосрочного сотрудничества между странами.

С момента запуска форум объединил сотни стартапов, инвесторов и экспертов из России и стран ОИС. Проект направлен на самореализацию молодежи и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами выступают молодежный фонд «Сэлэт» и Академия молодежной дипломатии при поддержке Министерства по делам молодежи Татарстана и Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».