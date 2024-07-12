Прием заявок на фестиваль для юных натуралистов РТ продлится до 23 сентября

Школьники, юннаты и учителя могут принять участие в фестивале «Юные натуралисты — защитники природы Татарстана». Прием заявок продлится до 23 сентября, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

В рамках мероприятия будет организовано пять конкурсов: на лучшую научно-исследовательскую работу для ребят от 10 до 13 и от 14 до 16 лет, среди лучших юных натуралистов и их отрядов, «Экология родного края», а также «Заповедные тропы». Участниками последнего из мероприятий станут учителя. Конкурс нацелен на методическую разработку и проведение эколого-краеведческих экскурсий, а также разработку маршрутов экологических троп.

По итогам фестиваля каждый год проводится слет юных натуралистов, на котором происходит очная защита работ участников и церемония награждения победителей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Минэкологии РТ.

Работа по активизации деятельности движения юных натуралистов в Татарстане проводится с 2018 года. Участие в ней принимают Министерство экологии, региональное отделение Русского географического общества и региональная молодежная общественная организация «Будет чисто» в РТ. Отмечается, что мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.