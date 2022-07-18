Прием заявок на «Эру талантов» продлится до 1 сентября

Прием заявок на первый (заочный) тур Международного фестиваля детского и юношеского народного песенного исполнительства «Эра талантов» продлится до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В рамках первого тура жюри по видеозаписям отберет 60 коллективов, которые будут приглашены на Финал фестиваля, который пройдет в очном формате в Казани в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства 11 ноября.

Прислать заявку можно в таких номинациях как народный вокал, фольклор, народная стилизация, вокально-инструментальный ансамбль (народные инструменты), видеоклип на народную песню; участие бесплатное.

Положение фестиваля и более подробная информация доступны на сайте.

«Эра талантов» проходит при поддержке Министерства культуры РТ и Президентского Фонда культурных инициатив в рамках реализации Всероссийского фестиваля «Истоки».