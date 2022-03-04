Прием заявок на детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» стартовал

1 марта стартовал прием заявок на XII Всероссийский детский театрально-поэтический Фестиваль «Табуретка», в котором могут принять участие детские и юношеские театральные коллективы любого направления. Об этом сообщает министерство культуры РТ.

Финал фестиваля состоится осенью в Санкт-Петербурге. Финалисты получат возможность показать свои спектакли широкой аудитории на главных театральных площадках города, а также получить в награду дипломы и призы.

Проживание финалистов в Санкт-Петербурге и частично питание организаторы берут на себя. Прием заявок продлится до 1 июля, отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Возраст участников коллектива — включительно до 18 лет.

С регламентом фестиваля можно ознакомиться по ссылке.