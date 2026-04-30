Прием заявлений на семейную выплату начнется в Татарстане с 1 июня

Работающие родители в Татарстане смогут оформить ежегодную выплату с 1 июня. Выплата предназначена для работающих родителей, которые воспитывают двух детей и более, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратного регионального прожиточного минимума, сообщает «НТР 24».

Подать заявление можно до 1 октября – с учетом доходов за 2025 год. Оформить выплату можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентских офисах «Социальный фонд России». Большинство данных специалисты запросят самостоятельно, однако часть документов, например справки из учебных заведений, потребуется предоставить лично.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух детей и более до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. В рамках меры поддержки налог пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается заявителю.

Все члены семьи должны иметь гражданство России, при этом у родителей не должно быть задолженностей по алиментам. Лишенные родительских прав и самозанятые, не имеющие других трудовых доходов, воспользоваться выплатой не смогут.

При расчете дохода учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, стипендии и алименты. Например, если в семье из четырех человек работает только отец с доходом 64 тысячи рублей в месяц, а мать не имеет заработка, среднедушевой доход составит 16 тысяч рублей. Этот показатель ниже установленного порога в 22 609,5 рубля, поэтому семья имеет право на выплату, однако оформить ее сможет только отец.

Максимальный годовой доход для семьи из четырех человек в Татарстане установлен на уровне 1 085 256 рублей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от налогооблагаемых доходов и применяемых вычетов. Право на получение выплаты необходимо подтверждать ежегодно.