Прием заявлений на бюджет в вузы завершится 25 июля

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Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в российских вузах завершится 25 июля. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, передает РИА Новости.

Конкурсные списки абитуриентов университеты разместят на своих сайтах и на портале госуслуг 27 июля.

Для поступающих по льготам, победителей и призеров олимпиад, а также участников целевого обучения срок подачи согласия на зачисление продлится до 1 августа. Абитуриенты, участвующие в основном конкурсе, смогут подать согласие до 5 августа. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа соответственно.

В период между этими датами будут действовать «дни тишины» – время, когда поступающие уже не смогут подавать новые заявления или отзывать ранее отправленные документы.

Срок завершения приема документов на бюджетные места в магистратуру каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако он не может быть позднее 20 августа.

Подать документы на платное обучение можно будет до 20 сентября – независимо от выбранной образовательной программы.

Абитуриенты могут подать документы без посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей. Сервис доступен на портале Госуслуг и реализуется по национальному проекту «Экономика данных». Понадобится только подтвержденная учетная запись.

Подать документы онлайн можно в порядка 1000 российских вузов. Портал автоматически подгружает документы об образовании, льготах и достижениях – их не нужно загружать вручную. Абитуриенту нужно лишь выбрать направление и форму обучения – будущий студент вправе подать заявление в пять вузов, не более чем на пять направлений в каждом.

Отслеживать свое место в конкурсных списках можно в реальном времени. Уведомление о зачислении также придет через портал.