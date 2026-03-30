Прием в первый класс в Татарстане – 2026: когда и как подать заявление

В школах Татарстана 1 апреля стартует приемная кампания по зачислению детей в первый класс. Она пройдет в два этапа. Какие документы необходимы для приема в образовательную организацию, каким способом их подать, кто имеет преимущество при зачислении и как будут принимать детей мигрантов – в материале «Татар-информа».





Сроки приема документов

Сроки приема документов в школу разделены на два этапа, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. В этот период документы примут от тех, кто проживает на территории, закрепленной за выбранной школой, а также от имеющих преимущественное право зачисления.

Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября. В этот период документы будут принимать от татарстанцев, которые выбрали для своего ребенка школу в другом районе – не по месту проживания.

Закрепление школ за микрорайонами

Узнать, к какой школе прикреплен конкретный дом, можно на официальном сайте образовательного учреждения.

В образовательной организации есть документ – нормативный акт о закреплении школы за микрорайоном, с которым могут ознакомиться родители.

«Перечень учебных заведений и закрепленных за ними адресов формируется администрацией района или города и прописывается в местном акте, который затем размещается в интернете на официальных страничках школ не позднее 15 марта текущего года», – пояснили в Минобрнауки.

Перечень документов

Определен перечень документов, которые необходимо предоставить родителям для зачисления их ребенка в первый класс:

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания;

заявление.

Форму заявления можно найти на сайте школы. В заявлении родителям нужно дать согласие на обработку персональных данных, а также указать выбор языка обучения и родного языка для изучения.

Если ребенок имеет первоочередное или преимущественное право для зачисления, то необходимо предоставить соответствующие документы.

Для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья требуется решение психолого-медико-педагогической комиссии.

«Требование предоставления других документов не допускается», – отметили в министерстве.

Способы подачи документов

Есть несколько способов подачи документов родителями для приема их ребенка в первый класс:

лично обратиться в школу;

воспользоваться почтовой связью;

отправить на электронную почту образовательной организации;

направить через портал государственных и муниципальных услуг.

«Нововведением в этом году будет прием полного пакета документов через портал госуслуг», – сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Преимущественное право при зачислении

По федеральному законодательству определены категории детей, которым предоставлено преимущественное право при записи в первый класс:

дети, у которых в этой школе учатся их родные братья и сестры;

дети военнослужащих и сотрудников полиции, работников органов внутренних дел (не являющихся сотрудниками полиции), Росгвардии и УФСИН.

Детям работников прокуратуры, судей, сотрудников следственного комитета во внеочередном порядке предоставляются места в образовательных организациях, имеющих интернат.

«Посещение детьми занятий по подготовке к школе не является преимущественным правом при зачислении. Это дополнительная платная образовательная услуга. Право выбора посещения такого курса остается за родителями», – уточнили в министерстве.

Решение о зачислении

На первом этапе приемной кампании зачисление в первый класс происходит после завершения приема заявлений – с 1 по 5 июля.

На втором этапе детей зачисляют в школу в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

«Зачисление оформляется приказом образовательного учреждения. Приказы о зачислении в первый класс размещаются на информационном стенде школы в день их издания», – отметили в ведомстве.

Отказ в зачислении

Причиной для отказа в зачислении ребенка может быть только отсутствие свободных мест в школе. Любые вступительные тестирования детей незаконны, подчеркнули в министерстве.

При отказе родитель или законный представитель ребенка может обратиться в управление образования, расположенное на территории его проживания, для решения спорных вопросов и за информацией о наличии свободных мест в близлежащих школах.

«В помощь родителям при подаче документов послужит сайт школы. Там размещаются все документы и информация: начало и конец приема, ссылки на сайт, где можно подать заявление, форма заявления и так далее», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, с 1 апреля начнет работу горячая линия по вопросам поступления детей в первый класс. Позвонить можно будет с 9 до 18 часов по телефону (843) 237-75-05.

По вопросам поступления иностранных граждан необходимо звонить в такое же время по телефону (843) 237-74-36.

Перечень документов для детей иностранцев

Для детей иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в первый класс российских школ потребуются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;

свидетельство, подтверждающее регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания;

заявление;

свидетельство о рождении ребенка;

копия документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя ребенка или поступающего;

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной к школе территории или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;

медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционного заболевания;

копии документов, подтверждающих прохождение государственной дактилоскопической регистрации ребенка.

Подтверждение гражданства России

Иностранным гражданам при подаче заявления в школу требуется подтвердить гражданство России детей в возрасте до 14 лет. Это можно сделать одним из трех способов:

заграничным паспортом ребенка с указанием гражданства в соответствующем разделе;

записью в разделе «Дети» на десятой странице паспорта гражданина России одного из родителей (с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения и наличием соответствующей отметки);

корешком к свидетельству о рождении ребенка с отметкой о подтверждении гражданства России.

«Соответствующие документы предоставляются в составе общего пакета документов», – заметили в министерстве.

При этом образовательные организации не вправе требовать исключительно вкладыш о гражданстве. Он может рассматриваться лишь как один из способов подтверждения соответствующих сведений.

Документы для участников программы по переселению

Если родители ребенка – участники программы по переселению народов или дипломаты, нужно предоставить:

документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство, подтверждающее регистрацию ребенка по месту жительства или пребывания;

документ, подтверждающий статус участника программы или дипломата.

Тестирование на знание русского языка

Документы для зачисления в школу иностранные граждане могут подать через портал госуслуг или по почтовой связи.

После представления полного пакета документов школы направляют детей на тестирование на знание русского языка.

Тестирование проводится в первую среду каждого месяца. Определены также дополнительные сроки – 26 августа и 30 сентября.

