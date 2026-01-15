Прием работ на премию имени Державина в сфере юриспруденции начался в Татарстане

Прием работ на соискание Республиканской премии имени Гавриила Романовича Державина в сфере юриспруденции начался в Татарстане. Победитель конкурса получит денежную премию в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РТ.

Первый заместитель министра юстиции республики Илья Гомзик отметил, что премия имени Державина стала важным стимулом для развития юридической науки в регионе. По его словам, организаторы рассчитывают увидеть исследования, способные внести заметный вклад в современную правовую мысль.

Республиканская премия имени Г. Р. Державина присуждается юристам за научные исследования и монографии в области юриспруденции, а также писателям – за особо значимые литературные произведения, получившие общественное признание. Работы должны быть написаны на русском и (или) татарском языках и способствовать популяризации наследия Гавриила Державина.

Премия вручается поочередно: в один год – в области литературы, в следующий – в сфере юриспруденции. В 2026 году награду получит представитель юридического сообщества.

Согласно условиям конкурса, научные работы должны быть опубликованы в течение последних пяти лет и не позднее чем за год до подачи на соискание премии. Право выдвигать кандидатов предоставлено органам исполнительной власти Татарстана, научным и общественным организациям, вузам, учреждениям культуры, а также органам местного самоуправления.

Илья Гомзик также подчеркнул, что труды Гавриила Державина и его государственная деятельность сохраняют актуальность и в наши дни. Он отметил, что конкурсные работы должны не только отражать современные проблемы юриспруденции, но и предлагать новые подходы к их решению.

Прием работ продлится до 23 мая. Документы принимаются в Министерстве юстиции Республики Татарстан по адресу: Казань, улица Кремлевская, дом 16, кабинет 102.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (843) 222-60-51.