Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Казани 29 сентября

Фото: Канал МАКС Сарии Сабурской

В Казани 29 сентября пройдет прием по вопросам здравоохранения, сообщает в МАКСе Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Отвечать на вопросы посетителей будут Уполномоченный по правам человека в РТ, а также специалисты Минздрава РТ, Отделения Социального фонда России по РТ и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ».

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу Карла Маркса, д. 61, к. 1, 3 этаж. Для записи необходимо позвонить по номеру +7 (843) 236-41-80.