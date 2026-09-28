news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 сентября 2026 11:28

Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Казани 29 сентября

Читайте нас в
Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Казани 29 сентября
Фото: Канал МАКС Сарии Сабурской

В Казани 29 сентября пройдет прием по вопросам здравоохранения, сообщает в МАКСе Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

Отвечать на вопросы посетителей будут Уполномоченный по правам человека в РТ, а также специалисты Минздрава РТ, Отделения Социального фонда России по РТ и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ».

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 по адресу Карла Маркса, д. 61, к. 1, 3 этаж. Для записи необходимо позвонить по номеру +7 (843) 236-41-80.

#Уполномоченный по правам человека в РТ #минздрав татарстана #общественный прием граждан
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

27 сентября 2026

Муж татарской поэтессы и ученой Эльвиры Сафиной погиб на СВО

27 сентября 2026
Новости партнеров